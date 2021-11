Pflegepersonal arbeitet schon lange hart am Limit

29.000 Beschäftigte in Gesundheitsagentur-Betrieben

Reinhard Waldhör, Vorsitzender der Gesundheitsgewerkschaft öffentlicher Dienst, freut sich über die flächendeckende Teilnahme und spricht für die rund 29.000 Beschäftigten in den Spitälern und Heimen der Landesgesundheitsagentur (LGA): Mittlerweile ist das Problem jedem klar, und jeder will Reformen vom Bund. Wir brauchen von ihm auch endlich klare Rahmenbedingungen“, betont der Waldviertler. Von der LGA gebe es zur Aktion keinen Widerstand.