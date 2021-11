Nach Unfall: Radfahrer ging auf Schwangere los

„Ein Klassiker - Radl gegen Auto“, stellte Richter Helmut Wlasak bei der Verhandlung am Grazer Straflandesgericht gleich eingangs fest. Ein 31-jähriger Grazer musste sich am Montag für seinen Auszucker nach einem Unfall im August verantworten. Der Fahrradbote - in diesem Fall privat unterwegs - war mit seiner Freundin auf einer schmalen Straße geradelt, als auf der Gegenfahrbahn eine Autofahrerin einen Traktor überholte. Sie hatte die Radfahrer übersehen.