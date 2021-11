Kansas City gewinnt NFL-Kracher gegen Green Bay

Patrick Mahomes gelang im Trikot der Chiefs ebenfalls nur ein Touchdown. Aufgrund erfolgreicher Field-Goal-Versuche durch Harrison Butker konnte Kansas City am Ende dennoch einen 13:7- Erfolg verbuchen und stehen mit einem Gesamtscore von 5:4 auf Rang drei in der AFC West. Für die Packers sieht es trotz Niederlage mit Platz eins in der NFC North (7:2) weiterhin gut aus.