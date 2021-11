Merkels Bilanz: „Ja, wir haben das geschafft!“

Die Aufnahme Hunderttausender Flüchtlinge seit 2015 hat Deutschland laut Angela Merkel erfolgreich bewältigt. Die scheidende Kanzlerin sagte am Sonntag in einem Interview mit der Deutschen Welle: „Ja, wir haben das geschafft. Aber wir waren wirklich viele, viele Menschen in Deutschland, die mit angepackt haben, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, viele Ehrenamtliche, viele, die heute noch Patenschaften haben.“