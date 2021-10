„Kompromissmaschine“: Standing Ovations für Merkel

„Merkel war so eine Kompromissmaschine“

Auch mehrere Staats- und Regierungschefs sprachen Merkel ihre tiefe Anerkennung aus. „Es ist eine große Person, die uns verlassen wird“, sagte der luxemburgische Premier Xavier Bettel am Rande des Treffens in Brüssel am Freitag. „Frau Merkel war so eine Kompromissmaschine.“ Wenn es bei Gesprächen nicht weiterging, habe Merkel es immer geschafft, noch etwas zu finden, um alle zu verbinden.