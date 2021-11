Wolfalarm rund um Klagenfurt: Sorge wächst weiter

Der Wolf hat sein Jagdgebiet in Kärnten offenbar ausgeweitet. Mittlerweile ist Isegrim von den Almen bis in den Raum Klagenfurt vorgedrungen. Darauf lassen gleich mehrere Risse schließen. Besorgte Landwirte haben unterdessen damit begonnen, ihre Tiere von den Weiden zu treiben und in Sicherheit zu bringen.