Neue Verordnung: Problem- oder Risikowolf?

Dem streng geschützten Wolf soll es in Kärnten an den Kragen gehen. Dafür wurde eine neue Verordnung ausgearbeitet, die nun in die vierwöchige Begutachtung geht. Der Entwurf sieht eine Unterscheidung zwischen Problemwolf und Risikowolf vor. Kritiker halten diese Vorgaben allerdings für undurchführbar.