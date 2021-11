Vienna Capitals beenden Erfolgslauf von Innsbruck

Die Vienna Capitals haben den Siegeszug der Innsbrucker Haie in der ICE Hockey League nach sieben Spielen gestoppt. Die Wiener gewannen am Sonntag das Duell der aktuell heißesten Teams dank Nicolai Meyer mit 3:2. Der dänische Stürmer erzielte alle drei Tore (25., 34., 49./PP) der Wiener, die ihren sechsten Sieg in Serie feierten. In Ljubljana gewann Fehervar das Duell Erster gegen Zweiter mit 2:1, die Slowenen gehen nur noch mit einem Punkt Vorsprung in die Länderspielpause.