„Ein unvergesslicher Abend“ bei Thomas Gottschalk

Die anwesende Prominenz rund um Thomas Gottschalk, Michelle Hunziker und Udo Lindenberg war ebenfalls voll des Lobes für die jungen Sportler. Gelaufen waren für den Linzer Verein Susi Walli, die bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio das Halbfinale über 400 Meter erreicht hatte, Julia Schwarzinger, letztjährige Staatsmeisterin über 200 Meter, Matthias Lasch, Führender der U18-Weltrangliste im Zehnkampf, sowie der Zehnkämpfer und amtierende Staatsmeister über 4x400 Meter, Moritz Hummer. „Die Bahn war wegen der Minustemperaturen rutschig. Auch das Aufwärmen war deshalb schwierig. Aber dann war es einfach großartig, wie uns die Feuerwehrmänner anfeuerten“, so Walli in einer Aussendung der Linzer Zehnkampf-Union.