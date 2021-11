Helene Fischer lässt Thomas Gottschalk abblitzen

Michelle Hunziker ließ es sich nicht nehmen, Fischer das Kompliment zu machen, sie habe einen „schönen Glanz in den Augen.“ Sie als dreifache Mama sehe das und sie empfahl, es zu genießen. Sie selbst habe während ihrer Schwangerschaften 18 Kilos zugenommen „und es geliebt, weil man essen kann, was man möchte.“ Auch Giovanni Zarella, der von der Außenwette zugeschaltet wurde, konnte sich nicht verkneifen, der Sängerin zum Baby zu gratulieren. „Helene Fischer noch mal herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Das ist das Beste auf Erden.“ Und natürlich war die werdende Mama Wettpatin der Kinderwette. Die Show erfüllte bei den Wetten nämlich alles, was man in den vielen Jahren „Wetten, dass..?“ geliebt hat. Hundewette, Kinderwette und die natürlich eine Außenwette. Letztere mit österreichischer Beteiligung. Der oberösterreichische Leichtathletikverein TGW Zehnkampf-Union aus Linz traten gegen Feuerwehrleute aus Hamburg an.