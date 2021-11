Etappensieg für BM Georg Willi gegen Pema

Der Klage vorausgegangen war ein ORF-Interview im Oktober 2020 von Georg Willi, in dem der grüne Politiker den sogenannten „Pema2-Turm“ von Markus Schafferer als Beispiel für den Wohnungsleerstand in Innsbruck angeführt hatte. Willi hatte behauptet, dass von 173 Wohnungen in diesem Turm beim Bahnhof 91 leer stehen würden.