Metaller-KV: Einigung auf plus 3 bis 3,55 Prozent

„Für viele Betriebe an der Schmerzgrenze“

Die Arbeitgeber meinten nach dem Verhandlungsmarathon in Eugendorf (Salzburg), dass das erzielte Ergebnis „für viele Betriebe an der Schmerzgrenze ist“, dies aber auch „eine faire Anerkennung für das schwierige letzte Jahr“ ist. „Die vereinbarten Lohn- und Gehaltserhöhungen bedeuten einen deutlichen Reallohngewinn für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Arbeitgeberobmann Christian Knill vom Fachverband der Metalltechnischen Industrie (FMTI).