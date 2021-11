Metaller: Bei keiner Einigung Streiks ab Mittwoch

Die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie gehen Dienstagmittag bereits in die vierte Runde. Die Arbeitgeber bieten 2,3 Prozent Lohnerhöhung, die Gewerkschaften wollen allerdings 4,5 Prozent. Auch bei der Lehrlingsentschädigung wird heftig gefeilscht. Kommt es zu keiner Einigung, soll bereits am Mittwoch gestreikt werden.