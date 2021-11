Metaller-Lohnstreit: Die Zeichen stehen auf Streik

„Im schlimmsten Fall befristete Warnstreiks“

Heuer ist aber alles wie gehabt. Zwischen den Forderungen der Gewerkschaft (4,5% mehr Lohn) und dem Angebot der Arbeitgeber (derzeit 2,3%) liegen noch Welten. Vor der vierten Verhandlungsrunde am Dienstag standen bereits Betriebsversammlungen an. „Sie wurden nur unterbrochen und könnten schon am Mittwoch fortgesetzt werden. Im schlimmsten Fall gibt es befristete Warnstreiks“, sagt Andreas Martiner. Der Betriebsratschef bei Andritz in Graz sitzt für die Gewerkschaft in Wien mit am Verhandlungstisch.