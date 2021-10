Industrie rüffelt Gewerkschaft: „Politische Show“

Die Betriebsversammlungen der Metaller am Mittwoch im Zuge der laufenden Kollektivvertragsverhandlungen sorgen bei den Arbeitgebern der Metalltechnischen Industrie (FMTI) für Kopfschütteln. Sie bezeichnen die Vorgehensweise als „destruktiv und spaltend“, es handle sich um eine „politische Show“. Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA hätten in den bisherigen drei Verhandlungsrunden kein Interesse an echten Gesprächen gezeigt.