Wie große Städte bei Integration Akzente setzen

Wiener Neustadt hat höchste Quote

Bezirksweise betrachtet, hat die zweitgrößte Stadt des Landes den größten Anteil an nicht in Österreich geborenen Einwohnern: Wiener Neustadt weist mit 24,6 Prozent Einwohnern mit Migrationshintergrund die höchste Quote auf, dicht gefolgt von der Landeshauptstadt St. Pölten mit 21,7 Prozent. Das Schlusslicht bildet Zwettl im Waldviertel mit lediglich drei Prozent Zuwanderern.