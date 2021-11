„Die Mehrheiten sind, wie sie eben sind“

Ritsch: Das Schöne an Bregenz ist, dass das Seeufer frei zugänglich ist. Naherholungsräume in solcher Qualität lassen sich europaweit an kaum einem anderen See finden. Die Plätze sind da. Während der Corona-Pandemie haben sich dann tausende junge Menschen zusammengefunden, und zwar an genau einem Platz. Wenn ganz Vorarlberg zu einer Party auf 400 Metern zusammenrückt, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr.