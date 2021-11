Facebooks schwarze Liste landete im Netz

Identitäre in der Kategorie „Hass“

Wer etwa Inhalte islamistischer Terroristen teilt, muss mit härteren Sanktionen rechnen als bei der Verbreitung neonazistischer Parolen. Denn Facebook teilt die 4000 Personen und Gruppen je nach Gefahr in drei Klassen ein. In der dritten (der ungefährlichsten) tummeln sich Rechtsextreme wie jene, die am 6. Jänner das Kapitol in Washington stürmten. Die Identitären fallen übrigens in die wenig schmeichelhafte Kategorie „Hass“.