Hass auf Facebook: Strengere Kontrolle notwendig?

Eine Ex-Mitarbeiterin hat Facebook in die schwerste Krise seit dem Skandal um Cambridge Analytica gestürzt. Sie kritisiert vor allem den Umgang mit Hasspostings im Online-Netzwerk. Facebook spalte die Gesellschaft und verursache Gewalt. Das Unternehmen hingegen rechtfertigt seine Vorgehensweise mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung. Man versuche dennoch, Hassreden herauszufiltern, noch bevor sie die Nutzer erreichen. Welche Erfahrung haben Sie mit Hass in sozialen Netzwerken gemacht? Gehören Facebook & Co strenger kontrolliert oder sind Sie zufrieden mit der Vorgehensweise des Unternehmens? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung unten in den Kommentaren!