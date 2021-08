Neue Flüchtlings-Welle erreicht jetzt Steiermark!

Böse Erinnerungen an die Flüchtlingskrise 2015 werden wach: Der Druck an der ungarisch-burgenländischen Grenze wächst aktuell immer mehr, täglich kommen bis zu 100 Flüchtlinge über die grüne Grenze, Tendenz steigend! Grund für die hohe Anzahl an illegalen Übertritten: Ungarn nimmt offenbar keine Asylanträge mehr an und eskortiert die Migranten zu Österreichs Grenzen. Schlepper verdienen sich eine goldene Nase.