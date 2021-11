Tabuzone: Eltern immer öfter psychisch erkrankt

Projekt #visible vorgestellt

Bei einer Pressekonferenz in Wien zur Vorstellung des Projekts #visible (siehe Infobox unten), das auch von Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein unterstützt wird, schildert sie stellvertretend für viele andere: „Wenn man mit einer psychisch kranken Mutter aufwächst, fühlt man sich, als ob man die einzige Person auf der ganzen Welt wäre, die sich mit all diesen Sorgen und Gedanken beschäftigt. Die einzige, die sich mit Rechnungen herumschlägt, sich den Haushalt mit einem Menschen teilt, der in einer anderen Realität lebt, sich schämt. Es fühlt sich an, als würde man ganz allein in einem Boot auf einem Ozean treiben. Woher weiß man als so junger Mensch denn, wo die eigenen Grenzen liegen, wenn sich diese schon seit der Kindheit verschoben haben?“