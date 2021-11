Heißer Kampf um die Torjägerkrone

Für Hödl, der bereits im vergangenen Jahr die meisten Tore in der Liga erzielte, hat die Torjägerkrone nicht oberste Priorität. „Lieber wäre mir, wenn wir St. Johann noch abfangen und als Herbstmeister in die Westliga gehen“, betont der 24-Jährige. Das will Ernst Lottermoser, Coach der Pongauer, unbedingt vermeiden: „Die Herbstmeisterschaft ist uns sehr wichtig, wenn man so lange Tabellenführer ist, dann will man auch am Ende ganz oben stehen. Wir werden dafür gegen Grünau noch einmal alles geben.“