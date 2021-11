Die magische Show der Superlative in Las Vegas

Es ist geschafft! Lange wurde auf den Moment hingearbeitet, jetzt war es endlich so weit: Im ausverkauften Theater des Luxor-Hotels in Las Vegas ging die Premiere der neuen „America’s Got Talent“-Show mit Thommy Ten & Amélie van Tass über die Bühne. „Alles ist gut gelaufen, wir sind einfach nur überglücklich“, freut sich das Magier-Duo aus Krems nach dem geglückten Showauftakt. Ab sofort stehen die beiden ein Jahr lang zweimal täglich an fünf Tagen pro Woche auf der Mega-Show-Bühne der Wüstenstadt.