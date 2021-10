Das große Abenteuer in Las Vegas beginnt

Endlich war es so weit: Am Donnerstag ging es für Niederösterreichs Magier-Duo Thommy Ten & Amélie van Tass per Flieger über den großen Teich nach Amerika. In Las Vegas sicher gelandet, wartete gleich die erste Überraschung auf die beiden: Mit zwei Limousinen ging es zum MGM Grand Hotel. „Eine hätte auch gereicht“, hält Thommy Ten schmunzelnd fest. Dort angekommen, wurde die Suite bezogen. In den nächsten Tagen starten dann die Hausbesichtigungen, eine Vorauswahl wurde schon von Österreich aus getroffen.