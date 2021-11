„Er ist verantwortlich, dass Menschen sterben!“

„Wenn ich Sie bitte, das Haus meines Nachbarn anzuzünden, habe ich ein rechtliches Problem. Wir haben dort eine ähnliche Situation. Herr Bolsonaro ist mit Teilen seiner Regierung verantwortlich dafür, dass viele Menschen, die vor Ort gegen die Umweltzerstörung auftreten, sterben, in massiver Gefahr sind oder Repressalien ausgesetzt sind“, sagt Wesemann und hat deswegen eine Anzeige am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereicht. Ähnliche Anklagen hatten bisher keinen Erfolg, bezogen sich aber stark auf die Umweltzerstörung und nicht auf die gewaltsame Unterdrückung des Aktivismus dagegen.