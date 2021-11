„Wir starten jetzt Aufholjagd beim Klimaschutz“

„Sie setzen ganz stark auf Technologie. Hat denn Ex-Kanzler Sebastian Kurz doch recht mit seiner Ansage, dass wir den Klimaschutz eben doch mit moderner Technologie bewältigen können und nicht, indem wir verzichten und in die Steinzeit zurückkehren müssen?“, will der Geschäftsführende Chefredakteur der „Krone“, Klaus Herrmann, prompt wissen. „Damit es gut bleibt, müssen sich manche Dinge ändern“, kontert die Ministerin, die sich auf „Aufholjagd beim Klimaschutz“ (CO2-Bepreisung, Komplettausstieg aus fossiler Energie, Klimaticket etc.) wähnt, weil zuvor 30 Jahre in Österreich nichts oder wenig passiert sei.