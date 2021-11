Am Wochenende erklingen Stimmen für die gute Sache

Es ist ein A-cappella-Programm mit Werken von Franz Schubert (An die Musik), Gustav Mahler (Urlicht) und anderen Komponisten, das die Wiener Singakademie am Samstag in Wien und am Sonntag in Mödling (Niederösterreich) zum Besten geben wird. Die Idee dazu hatten der Chor und dessen künstlerischer Leiter Heinz Ferlesch in Zeiten des Lockdowns, in denen das kulturelle Leben in Österreich stillstand. Sängerinnen und Sängern konnten so in der verordneten Zwangspause Mut und Zuversicht schöpfen.