Glasner rastet aus - und bestraft sich selbst

Die in der Bundesliga schwächelnden Hessen feierten am Donnerstag bei Olympiakos Piräus einen 2:1-Sieg, sicherten sich damit mindestens das Ticket für die Play-offs gegen einen Gruppendritten aus der Champions League. Mit zehn Punkten hat Frankfurt auch beste Chancen, als Erster direkt ins Achtelfinale einzuziehen. „Joker“ Hauge fixierte den Sieg in der Nachspielzeit.