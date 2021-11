Messerattacke auf Autobahn: Angreifer amtsbekannt

Die Szenen, die sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Inntalautobahn abgespielt haben, sind schier unglaublich. Die 72-jährige Griechin war mit ihrem Pkw von Kufstein kommend in Richtung Innsbruck unterwegs. Am Beifahrersitz saß ihr 40-jähriger Sohn, der deutscher Staatsbürger ist. Beide haben ihren Wohnsitz jedoch in Deutschland.