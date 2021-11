Neuer Rekord: So viele Steirer gab es noch nie!

13 Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern

Martin Mayer, Leiter des Referats Statistik und Geoinformation betont: "Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung 2020 auf der Gemeindeebene, so gab es in fast der Hälfte (genau 138 oder 48,3 Prozent) der insgesamt 286 steirischen Gemeinden Bevölkerungsanstiege, insgesamt 13 Gemeinden haben nun über 10.000 Einwohner, was für den Finanzausgleich wichtig ist, am 1.1.2014 waren nur sechs Gemeinden darüber, Grund ist die Gemeindestrukturreform. Graz ist inzwischen als größte Gemeinde mehr als zwölf Mal so groß wie die Nummer zwei, Leoben.“