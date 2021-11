Teufelskreis der Frauenarmut

„Lange habe ich mir gedacht, dass Armut nur den anderen, und mir sicher nicht passiert. Und dann ist es doch so gekommen“ erzählt Daniela Brodesser. Die Mutter von vier Kindern ist durch zwei schwere Erkrankungen in der Familie vor Jahren selbst in Armut geraten – und will nun Andere ermutigen, sich früher Hilfe zu suchen. „Das Problem sind vor allem die gesellschaftlichen Vorurteile und die dann folgende Isolation“ sagt Brodesser, die ihre Erfahrungen mittlerweile im Rahmen von Vorträgen oder in Workshops teilt.