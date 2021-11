„Wohnbauprojekt bedroht unser grünes Alauntal“

Eine Wohnhausanlage mit Parkplätzen für 30 Autos soll nämlich am engen Alauntalweg entstehen. „Das Naturjuwel ist damit stark bedroht, wenn man versucht, so viele Bewohner mit ihren Autos in das schmale Alauntal zu zwängen“, befürchtet eine Interessengemeinschaft rund um einen Anrainer, die sich nun entschlossen gegen das Projekt stellen. „Es geht uns dabei nicht um die Verhinderung von Bebauung, sondern um die Dimension, Sensibilität im Umgang mit der Natur und Nachhaltigkeit“, heißt es.