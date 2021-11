Traum am Gaumen: Maroni-Roulade und Tiramisu-Likör

Tiramisu Likör

Zutaten: 150ml brauner Rum, 100g Vollmilch Schokolade, 200ml Obers, 150ml Espresso, 4 EL brauner Zucker.

Zubereitung: Das Obers mit dem Kaffee in einen Topf geben und leicht erhitzen. Die Schokolade in feine Stücke hacken, in den Topf geben und schmelzen lassen. Zwischendurch mit einem Kochlöffel rühren, bis alles gleichmäßig verrührt ist. Den Zucker dazu geben. Die Flüssigkeit erkalten lassen. Nun den Rum in die kalte Flüssigkeit geben und miteinander vermengen. Die Flaschen mit heißem Wasser ausspülen und bereitstellen. Den fertigen Likör in die Flaschen füllen und verschließen. Der Likör hält ca. 2 Wochen im Kühlschrank.