Impfziel im Burgenland erreicht - Lotterie startet

Landhaus wird zur Impfstraße

Am 4. November wird das burgenländische Landhaus von 13 bis 19 Uhr zur Impfstraße für Ungeimpfte, am 6. und 7. November von 8 bis 13 Uhr können sich Impfwillige in den Impfstraßen in Gols (Volksfestgelände), Müllendorf (Mehrzweckhalle), Pinkafeld (Feuerwehrhaus) und Heiligenkreuz (Grenzlandhalle) ohne Voranmeldung kostenlos ihre erste Covid-19-Schutzimpfung holen. Damit ist auch eine Teilnahme an der Impflotterie noch möglich: Jeder Geimpfte mit Hauptwohnsitz im Burgenland kann sich noch bis 10. November zur Impflotterie unter www.burgenlandimpft.at anmelden.