Salzburg unterliegt Bozen, VSV siegt in Bratislava

Ausschlaggebend dafür war wohl das 2:5 am Sonntag in Innsbruck und die „Rote Laterne“. Der Kanadier Ceman hatte Linz seit dem Heiligen Abend 2020 betreut. Ihm gelangen in 46 Spielen 16 Siege, diese Saison in 15 Anläufen drei. Interimistisch übernahmen die bisherigen Co-Trainer Mark Szücs und Jürgen Penker. Die Nachfolger-Suche laufe, so die Linzer. „Leider sind zuletzt die gewünschten Ergebnisse ausgeblieben, sodass dieser Schritt unausweichlich war“, sagte General Manager Gregor Baumgartner.