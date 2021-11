Gemeinsames Skigebiet: Ischgl-Regeln für Schweizer

Ein Skigebiet, zwei Staaten: Auf der Ischgler, also Tiroler Seite des grenzüberschreitenden Skigebiets herrscht zum Saisonstart am 25. November die 3G-Pflicht, in Samnaun (Schweiz) würde eine Maske reichen. Um Chaos zu vermeiden, akzeptieren die Schweizer unsere Regeln und zeigen damit eine Art „Nachbarschaftshilfe“.