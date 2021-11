„Wollen die Hofburg in Sachen Impfungen schlagen“

„Funpalast“ vs. Hofburg

Und so öffnet die Impfstraße im „Funpalast“ nun jeden Montag ab 16 Uhr ihre Pforten - auch für Frauen und Jugendliche. „Wir heißen jeden willkommen. Als lustigen Ansporn haben wir uns das Ziel gesetzt, in unserem Palast mehr Stiche zu setzen, als am Nationalfeiertag im Präsidentschaftspalast geimpft wurde“, so Christoph Lielacher. Ein hohes Ziel - waren es am 26. Oktober immerhin rund 380 Impfwillige, die sich ihren Stich in der Hofburg abgeholt haben.