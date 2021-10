Saunaclub eröffnet seine eigene Impfstraße

„Natürlich ist es in erster Linie eine lustige PR-Aktion - unser Funpalast steht ja wortwörtlich auch für Fun, Spaß. Allerdings ist auch bekannt, dass vor allem bei männlichen Migranten in Wien die Impfbereitschaft sehr gering ist. Und viele unserer Gäste kommen aus dieser Gesellschaftsschicht. So wollen und können auch wir hoffentlich einen kleinen Beitrag zum nötigen Anstieg der Impfrate leisten“, so Funpalast-Chef Christoph Lielacher zur „Krone“.