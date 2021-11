Nur mit 3G-Nachweis geht’s heute in die Arbeit

Am Feiertag war noch nicht viel davon zu spüren, am Dienstag, wenn der Großteil des Landes zur Arbeit zurückkehrt, aber schon. Mit dem Stichtag 1. November ist die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft getreten. Das bedeutet, dass all jene, die am Arbeitsort physischen Kontakt zu anderen Personen nicht ausschließen können, seither einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis mit sich führen müssen.