Hommage an eine außergewöhnliche Schriftstellerin

Eines der größten Talente der österreichischen Literatur nach 1945 ist die aus Mattersburg stammende Dichterin Hertha Kräftner (1928 - 1951). 1946 begann die sensible junge Frau mit dem Studium der Germanistik und Anglistik an der Universität Wien. In den literarischen Kreisen des Nachkriegs-Wien wurde man bald auf ihre Texte aufmerksam.