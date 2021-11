Feuerwehrmänner retteten einbetonierte Katze

Dramatische Szenen spielten sich am Samstagabend in St. Gilgen ab: Gegen 22.30 Uhr ging bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Gilgen ein Notruf ein. Eine seit vier Tagen verschwundene Katze wurde in einem kürzlich zugemauerten Hohlraum unter einer Terrasse vermutet – die Besitzer des Tieres hörten das verzweifelte Miauen der Samtpfote. „Das Tier konnte nicht mehr raus. Die Terrasse wurde umgebaut, die Katze steckte in einem Hohlraum fest“, berichtet Siegmund Lesiak, stellvertretender Ortsfeuerwehrkommandant von St. Gilgen. Er und 13 weitere Feuerwehrleute retteten das Tier. „Wir haben mit einem Schremmhammer die Terrasse auf gemacht“, sagt Lesiak. Die Katze ist nun wieder bei den Besitzern und wohlauf.