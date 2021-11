Magischer Traum wird endlich Wirklichkeit

Bereits seit Anfang Oktober weilt das Duo in der Glücksspiel-Metropole. Galt es doch, zahlreiche Medientermine bei den amerikanischen Kollegen wahrzunehmen. So ging es etwa für einen kurzen Abstecher nach New York, wo die beiden in der morgendlichen „Today“-Show auf NBC zu Gast waren. Den Rest der Zeit wird auf der Bühne des Luxor-Theaters in der Wüstenstadt fleißig geprobt. Auf dem Weg dorthin kommen die beiden an den Spielstätten anderer Showgrößen – die Casinos liegen gleich nebenan – wie David Copperfield oder Lady Gaga vorbei: „Manchmal geht sich dann sogar ein Besuch in deren Shows aus“, freut sich Amélie van Tass.