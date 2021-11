Irre! Fans stürmen Platz und zerstören VAR-Technik

Jedenfalls liefen, kaum dass der Schlusspfiff in der Arena do Grêmio verklungen war, Dutzende Gestalten aus dem Sektor der Gremio-Ultras auf das Feld und verwüsteten, was ihnen in die Quere kam. Primär schien ihnen allerdings wichtig zu sein, die VAR-Technik am Spielfeldrand für die für ihren Klub so negativ ausgefallenen Eingriffe zu „bestrafen“.