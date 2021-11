Franzose (26) am Hochkönig vermisst und gefunden

Am Sonntag, dem 31. Oktober musste die Bergrettung Mühlbach am Hochkönig ausrücken, um einen Wanderer aus Frankreich im Bereich des Hochkönig-Massivs zu suchen. Der Wanderer blieb in der Nacht unentdeckt, wurde aber am 1. November von einem Passanten an der Bundesstraße wohlauf gesehen.