Lenkerin rettet sich aus ihrem brennenden Auto

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor am Samstag gegen 9.30 Uhr eine Autofahrerin am Parkplatz eines Supermarkts in Frauenfeld (Kanton Thurgau) die Kontrolle über ihr Fahrzeug, worauf dieses in zwei abgestellte Fahrzeuge prallte. Anschließend fuhr sie mit ihrem Auto auf dem Parkplatz weiter, überquerte den Gehsteig samt einer Fahrbahn der Zürcherstrasse und prallte in einen Baum auf der Verkehrsinsel.