Der LASK halbiert in Wien seinen Marktwerkt

Lärmender Profifußball

Fakt ist jedenfalls: Da der Gugl-Neubau in Linz laut offiziellen Angaben erst im Februar 2023 fertiggestellt wird, der Pachtvertrag fürs Stadion Pasching aber im Juni ausläuft, findet am Mittwoch vor den Toren von Linz eine Bürgerinformation statt. Zu der der LASK laut dem designierten Paschinger VP-Ortskaiser Markus Hofko keinen Zutritt hat. Damit nur Anrainer! Die der LASK 2016 beim Umzug in die Vorstadt noch beschwichtigen hatte können. Aber eben auch mit der Zusage, dass am Rande einer Wohnsiedlung nur bis längstens Mai 2022 der lärmende Profifußball rollen werde. „Jetzt könnte in Pasching aber auch noch im Februar 2023 ein Cupspiel stattfinden“, weiß Hofko.