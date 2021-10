Die „Krone“-Familie brachte Niklas große Hoffnung!

Und damit wurde möglich, was an einer vergleichsweise geringen Summe von 5100 Euro nie hätte scheitern dürfen: Niklas und seine Mama können schon am Mittwoch die Reise nach Spanien antreten. „Am Donnerstag ist der Eingriff unter Narkose, schon am Freitag können wir wieder heim“, so die glückliche Mama. „Dann geht es gleich mit Physiotherapie weiter. Wir hoffen so sehr, dass die Operation Besserung bringt, Niklas’ Gelenke biegsamer und weicher werden.“