Fußgängerin verletzte sich bei Kollision schwer

Am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr spazierte eine 44-jährige Frau mit ihrem Freund auf dem rechten Litzdamm in Schruns vom Hotel „Litz“ kommend flußabwärts in Richtung Ill. Etwa 150 Meter nach dem Hotel blieb sie stehen und wurde von einem Fahrradfahrer, der in Richtung Ortszentrum unterwegs war, angefahren und zu Boden gestoßen.