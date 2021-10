Tabellenführer Sociedad möchte Spitze verteidigen

Seit Valencia 2004 haben sich die drei Groß-Clubs FC Barcelona (10), Real Madrid (5) und Atletico Madrid (2) den spanischen Fußballmeistertitel untereinander ausgemacht. Diese Saison bringt aber viel Spannung. Während Barcelona nach dem Messi-Abgang ins Mittelfeld abgerutscht ist, führt Real Sociedad die Tabelle überraschend an. Im Baskenderby verteidigt San Sebastian am Sonntag gegen Athletic Bilbao die Führung, ehe am Donnerstag Sturm Graz in der Europa League zu Gast ist.