Süßes oder Saures für Salzburgs arme Seelen

Bitte eine Gabe für die armen Seelen“, baten Salzburgs Kinder und Diener für die bereits Verstorbenen im Fegefeuer. Am Vorabend des Allerheiligenfestes, an Halloween, streiften sie von Tür zu Tür und baten um Gaben für die toten Seelen im Fegefeuer. Durch die Gaben könnte die Zeit im Fegefeuer verkürzt werden. Noch vor über 100 Jahren war der sogenannte Heischebrauch üblich in Salzburg.